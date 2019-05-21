حالة الطقس: أجواء حارة وخماسينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل الحرارة الارتفاع، اليوم الثلاثاء، ليصبح الجو حارا في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتسود أجواء حارة جدا في المناطق السهلية الداخلية والمناطق الغورية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في كافة المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7-9 درجات مئوية ويكون الطقس حارا جدا في مختلف المناطق السهلية أو تلك الجبلية العالية والمتوسطة. ويسود جو حارق في مناطق الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم الجمعة، تواصل الحرارة الارتفاع الطفيف من جديد ليسود الجو الأكثر حرا منذ بداية الموسم الحالي وحتى منذ صيف العام الفائت كذلك، وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10-12 درجة مئوية دفعة واحدة. ويحذر لذلك من انتشار الأفاعي بشكل كبير ومن خطورة نشوب الحرائق. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

بينما في يوم السبت، تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتتحول الأجواء الحارة جدا والمزعجة والصعبة إلى جو صيفي عادي معتدل نسبيا نهارا ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتصبح الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية.