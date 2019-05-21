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انفجار عبوة ناسفة بولاية تشاتيسغار وسط الهند

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجرت عبوة ناسفة، الثلاثاء، بولاية تشاتيسغار وسط الهند؛ ما أسفر عن إصابة اثنين من قوات الأمن.

وكانت الشرطة الهندية قد أعلنت، في وقت سابق، أن عناصر الأمن داهمت موقعا تابعا للمتمردين الماويين في ولاية تشاتيسغار، حيث قتلوا عنصرين يشتبه بتورطهما في هجوم استهدف موكبا انتخابيا قبل الجولة الأولى من الانتخابات أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بحسب الشرطة.

ويحارب المتمردون اليساريون الدولة، منذ عقود، ويقولون إنهم يحاربون من أجل من حرموا من ازدهار اقتصادي طويل الأمد في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.

وشهدت الهند انتخابات تشريعية استمرت لأسابيع، حيث تشهد الهجمات التي يشنها المتمردون الماويون عادة تصاعدا في فترة الانتخابات في البلاد.

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