تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية كارولاينا الشمالية

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية تحطم طائرة تابعة لسلاح البحرية من طراز "AV-8B Harrier" في ولاية كارولاينا الشمالية.

وقالت القيادة، في بيان الثلاثاء، إنه تم إخراج الطيار بأمان ونقل إلى مركز كارولينا الشرقي الطبي.

وأضافت أنه تم تطويق موقع الحادث من قبل المسؤولين العسكريين، مشيرة إلى أن سبب الحادث قيد التحقيق حاليا.

وكانت وسائل إعلام محلية أمريكية قد قالت، الجمعة، إن طائرة حربية من طراز F16 تحطمت في منطقة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أكدت الشرطة أن قائد الطائرة الحربية استطاع القفز منها قبل تحطمها.