السفير الأمريكي الجديد باليمن: واشنطن تدعم الحل السياسي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن) جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن كريستوفر هنزل، موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن. وأكد خلال تسليم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن واشنطن تدعم الحل السياسي في اليمن والجهود التي تقودها الأمم المتحدة. وشدد اليماني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، على حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ اتفاق ستوكهولم نصاً وروحاً، ورفض أي إجراء أحادي الجانب دون آلية واضحة، مثمناً مواقف الولايات المتحدة ودورها في مساندة الحكومة الشرعية وجهودها لدعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية التي دمرتها مليشيا الانقلاب.

جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن كريستوفر هنزل، موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن. وأكد خلال تسليم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن واشنطن تدعم الحل السياسي في اليمن والجهود التي تقودها الأمم المتحدة. وشدد اليماني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، على حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ اتفاق ستوكهولم نصاً وروحاً، ورفض أي إجراء أحادي الجانب دون آلية واضحة، مثمناً مواقف الولايات المتحدة ودورها في مساندة الحكومة الشرعية وجهودها لدعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية التي دمرتها مليشيا الانقلاب.

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