ترامب يطلب من محام في البيت الأبيض تجاهل مذكرة استدعاء من الكونغرس

أبلغ الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ محامي ​البيت الابيض​ السابق دون ماكغان بأن يتجاهل مذكرة استدعاء من ​الكونغرس​ للشهادة حول الاتهام المزعوم الموجه الى الرئيس بإعاقة العدالة، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

وأصدرت اللجنة القضائية في ​مجلس النواب​ التي يسيطر عليها الديموقراطيون مذكرة استدعاء تلزم ماكغان بأن يدلي بشهادته. لكن البيت الأبيض قال ان تحقيق المدعي الخاص ​روبرت مولر​ قد برأ الرئيس من تهمتي التواطؤ مع ​روسيا​ ومحاولته اعاقة العدالة، ما يعني أنه لا حاجة لمزيد من الاستقصاءات.