ترامب يطلب من محام في البيت الأبيض تجاهل مذكرة استدعاء من الكونغرس

أبلغ الرئيس الاميركي دونالد ترامب محامي البيت الابيض السابق دون ماكغان بأن يتجاهل مذكرة استدعاء من الكونغرس للشهادة حول الاتهام المزعوم الموجه الى الرئيس بإعاقة العدالة، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.
وأصدرت اللجنة القضائية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الديموقراطيون مذكرة استدعاء تلزم ماكغان بأن يدلي بشهادته. لكن البيت الأبيض قال ان تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر قد برأ الرئيس من تهمتي التواطؤ مع روسيا ومحاولته اعاقة العدالة، ما يعني أنه لا حاجة لمزيد من الاستقصاءات.
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