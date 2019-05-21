مؤسس هواوي يؤكد أن الولايات المتحدة تسيء تقدير قوة شركته

أكّد مؤسس شركة ​هواوي​ الصينية "رين جينغفي" الثلاثاء ان ​الولايات المتحدة​ تقلل من شأن شركته، وأن خططها المتعلقة بشبكات الجيل الخامس لم تتأثر، وسط محاولات ​واشنطن​ وقف طموحات عملاق ​الاتصالات​ ​العالم​ية.

وذكر رين في مقابلة مع وسائل إعلام صينية رسمية ان"الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا"، مضيفا أن شركته "لا يمكن عزلها" عن العالم.

وكانت ضعت وزارة التجارة الأميركية رسميًا، شركة "هواوي تكنولوجيز" و68 شركة تابعة لها في أكثر من 20 دولة، فيما يسمى بـ "قائمة الكيانات"، وهى خطوة تمنع عملاق الاتصالات الصيني من شراء أجزاء أو مكونات من شركات الولايات المتحدة بدون الحصول على موافقة من الحكومة الأميركية.