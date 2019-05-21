عبود: كل الاحتمالات واردة حول مصير العام الدراسي إلى حين صدور الموازنة

أعرب نقيب المعلمين ​رودولف عبود​ في حديث صحفي عن مخاوف المعلمين من إقرار فصل التشريع بين التعليم الخاص والرسمي، قائلاً: "بفصل التشريع يريدون إيجاد مخرج لحرماننا من الدرجات الست، وإجبار المعلمين على توقيع عقد عمل حرّ مع إدارات المدارس كتعاقد، وأن يعيشوا تحت رحمة ما تمنحهم إيّاه الادارات، على طريقة "عجبك أهلا وسهلا عنا، وإلّا في غيرك أساتذة كتير". وأضاف "في نظرنا وحدة التشريع تُلزم الدولة بطريقة أو بأخرى إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتأمين حماية اكثر لموقع المعلم ولتعويضه".

وأضاف "من خلال تحرّكنا جدّدنا تمسّكنا بحقنا بالدرجات الست، فنحن مصروّن على أن يكون هناك سلسلة رتب ورواتب تُجبر المدارس على الالتزام بها"، مشيراً إلى انّهم على "استعداد لتحرّكات أوسع بعدما أعاد المعلمون رص صفوفهم ورفع صوتهم".

أما عن مصير الامتحانات و​العام الدراسي​، فقال: "لا أنكر انّ العام الدراسي يترنح، وكل الاحتمالات واردة، إلى حين إقرار ​الموازنة​ ومعرفة الخيط الابيض من الاسود".