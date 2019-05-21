مصادر الجمهورية: لو تمكن باسيل من فرض رسوم على الهواء الذي نتنفسه لما تأخر

أكدت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ الأرقام الأخيرة للموازنة المقدّمة من وزير المال ​علي حسن خليل​ أكثر من جيدة، وتظهر تخفيضاً في ​العجز​ وصل الى 7,6 بالمئة وهو إنجاز كبير، وصورة جيدة لإعادة الثقة الى ​المجتمع الدولي​ بقدرة ​لبنان​ على الإصلاح ما ينعكس ايجاباً على إعادة تصنيفه فوق "السلبي"، لافتة إلى انه "لو تمكّن وزير الخارجية ​جبران باسيل​ من فرض رسوم على الهواء الذي نتنفّسه لَما تأخّر".

وتوقفت المصادر الوزارية عند إلحاح باسيل على مناقشة كامل بنود ورقته الاصلاحية وإدخالها ضمن ​الموازنة​، رغم انها تحتوي على أمور سبق واتُّخذ فيها قرار أو استبعدت، أو إجراءات يمكن إدخالها ضمن رؤية اقتصادية شاملة تناقش لاحقاً بعد الموازنة التي لم تعد تحتمل الانتظار.

وعن موقف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، قالت المصادر: "في البداية كان هناك شعور أنّ رئيس الحكومة يغطي باسيل ويسايره في طروحاته وإطالة الوقت، لكن في الجلستين الأخيرتين تغيّر موقفه وأصبح يشتكي من تأخير الوقت وتضييعه بنقاشات لا تنتهي".