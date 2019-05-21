حمزة منصور:متعاقدو الثانوي قد يذهبون نحو الاضراب المفتوح لتحقيق مطالبهم

أوضح منسّق حراك المتعاقدين في ​​التعليم الثانوي​​ ​​حمزة منصور​ في حديث صحفي ان "لتحرّكهم رسائل متعددة، أولاً باتجاه السلطة التي تفرض على ​وزارة التربية​ عدم السماح للمعلمين المتعاقدين في التعليم الثانوي بمراقبة امتحانات المدرسة، كما انّها تميّز ما بين المتعاقدين ومن هم في الملاك".

وأضاف: "من هم في الملاك يوقّعون في مدارسهم وقد لا يدرّسون، والتفتيش يتجاهل المسألة، فيما يُمنع المتعاقدون من التوقيع، وعندما نستفسر عن الامر يكون الجواب "انت ما درّست ما بتقبض". وقال: "لذا نطالب اليوم بإنصافنا، ونرفض التعاطي معنا بهذا الإستلشاء، ولذلك قررنا ان يكون لنا تحرّك خاص مع إحترامنا لزملائنا، خصوصاً اننا ندفع ثمن إضرابهم في كل مرّة"، مؤكّداً في الوقت نفسه، "لا مشكلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الذهاب نحو الاضراب المفتوح لتحقيق مطالبهم".