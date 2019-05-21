شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى: ترامب سيتخذ قرارا فيدراليا مباشرا بوقف بعض أنشطة الجماعة قبل حظرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيتخذ خلال الفترة المقبرة قرارًا فيدراليًا مباشرًا بوقف بعض أنشطة جماعة الإخوان لحين صدور قرار الحظر.

وقال أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة، إن هذا القرار حال صدوره سيحبط كل محاولات الإخوان التى تسعى لعرقلة مساعى الرئيس الأمريكى لاعتبار الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، موضحًا أن الإخوان يتحركون تجاه وسائل الإعلام المؤثرة بشراء مساحات من الصحف في واشنطن.

وأوضح طارق فهمى، أن ما تخشاه جماعة الإخوان أن يعجل الرئيس الأمريكى بإصدار قرار فيدرالي مباشر بوقف بعض أنشطة الجماعة لحين صدور قرار الحظر لأنه سيليه قرار بمنع أية لقاءات بين نواب الكونجرس ومساعديهم والإخوان ما سيعوق حركتهم بالفعل.