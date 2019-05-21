شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام مهمة عن حركة التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 7 أرقام مهمة عن حركة التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا بعدما أعلن مكتب التمثيل التجارى المصرى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى جنوب أفريقيا، ونرصدها فيما يلى:

1.ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى جنوب أفريقيا إلى 105.4 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بحوالى 98.7 مليون دولار عام 2017.

2.زيادة صادرات البيتومين إلى جنوب أفريقيا بنسبة بلغة 512%، وتصدير منتجات جديدة منها سماد الأمونيا وأصباغ لصناعة الدهانات والصابون الطبي.

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3.ارتفاع صادرات الأقمشة غير المنسوجة بنسبة زيادة 128% ثم البوليمرات من المواد اللاصقة بنسبة 67%، وكربونات الكالسيوم بنسبة 52%..

4.انخفاض فى عدد من بنود الصادرات المصرية مثل الزيوت الخفيفة، مكونات التليفزيونات، سلفات البوتاسيوم، والمبانى سابقة التجهيز.

5.ارتفاع قيمة الواردات المصرية من جنوب أفريقيا خلال عام 2018 لتسجل 182.4 مليون دولار أمريكى مقارنة بنحو 178.8 مليون دولار خلال عام 2017.

6.من أهم الواردات المصرية من جنوب أفريقيا كل من، الفحم البيتومينى، السيارات المدرعة، أسلاك النحاس، لحوم مجمدة مشفاه بدون عظم، والواح حديد أو صلب مسحوب.

7.إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين فى تحسن مستمر حيث ارتفع من 277.5 مليون دولار عام 2017 إلى نحو 290.8 مليون دولار عام 2018.