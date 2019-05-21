في العشر الأوائل من رمضان.. حجز حوالي 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بجهة الشمال

حجزت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، أزيد من 10 أطنان ونصف من المنتجات الغير صالحة للإستهلاك.

وكشف بلاغ للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن المواد المحجوزة تتوزع على 696 كلغ من اللحوم، و1043 كلغ من المنتجات البحرية، و97 كلغ من الحليب ومشتقاته، و 135 كلغ من الدقيق والمعجنات، و 122 كلغ من المستحضرات السكرية.

وأضاف البلاغ ذاته، أن لجان المراقبة قامت بحجز وإتلاف 167 كلغ من منتجات الحلوى، و150 كلغ من الفواكه الجافة، و52 كلغ من الزيوت الغذائية، و881 كلغ من اللحوم البيضاء، و126 كلغ من المصبرات النباتية، و2 كلغ من عصير الفواكه، و576 بيضة و1453 كلغ من المواد الغذائية المختلفة.

وأكد البلاغ ذاته، أن عملية الحجز تمت خلال 690 خرجة مراقبة ميدانية، منها 432 خرجة ضمن لجان إقليمية بمختلف العمالات والأقاليم التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، شارك فيها أزيد من 32 مفتشا (مهندسين، بياطرة وتقنيين) إلى جانب ممثلي كافة المتدخلين في إطار اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية خلال شهر رمضان.

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واسترسل البلاغ نفسه، أن مصالح المكتب بمديرية المراقبة والجودة بميناء طنجة المتوسط راقبت ما مجموعه 7146 طنا من المنتجات الغذائية المستوردة، حيث تقرر إرجاع 933 طنا من الأسماك و23 طنا من منتجات مختلفة لعدم تطابقها مع المعايير المعتمدة.

وخلص البلاغ، أن هذه العمليات تأتي في إطار برنامج عمل المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة لمراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان.