مظاهرات في ألمانيا مناوئة للعنصرية تحت شعار “أوربا للجميع”

تحت شعار “أوربا للجميع” احتج آلاف الألمان، الأسبوع الماضي، ضد تنامي ظاهرة العنصرية في أوربا، بمشاركة العديد من المنظمات غير الحكومية، بينها “مبادرة أوربا للجميع”.
واكتسحت المظاهرات شوارع مدن كولونيا، ولايبزيغ، وميونيخ، وهامبورغ، وشتوتغارت، رفع فيها المحتجون لافتات تدعو إلى التعايش ونبذ التطرف القومي.
وأعرب وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، عبر حسابه على “تويتر”، عن ارتياحه للمشاركة في المظاهرات المناوئة للعنصرية، مطالبًا الألمان بالتصويت لصالح المرشحين المناهضين للعنصرية في أوربا.
وتأتي هذه المظاهرات، قبل أقل من أسبوع من الانتخابات البرلمانية الأوربية، المقررة في 26 ماي الجاري، وسط مخاوف في أن ينعكس صعود التيارات اليمينية المتطرفة على المهاجرين، الذين يمثلون نسبة كبيرة من السكان النشطين في القارة الأوربية.
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