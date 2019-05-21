بداية من اليوم..العالم يتوقف عن استخدام “الكيلوغرام”

بعد مرور 130 عاما على بداية العمل وحدة الكيلوغرام، قرر علماء القياس في العالم، بشكل مفاجيء التوقف عن hستخدامه.

وستدخل وحدة القياس الجديدة حيز الاستخدام بداية من اليوم الاثنين، الموافق العشرين من شهر ماي، دون تأثير يُذكر على تفاصيل الحياة اليومية، لأن التأثير الحقيقي سينحصر على العلماء والباحثين فقط.

ووفقا لوكالة دوتشيه فيله، صوت العلماء، يوم الأحد 19 ماي، من السنة الماضية، خلال المؤتمر العام للأوزان ووحدات القياس، والذي عُقد في مدينة فرساي الفرنسية، على إستبدال الكيلوغرام بوحدة قياس جديدة أكثر دقة في حساب الوزن.

ويقول تيري كوين، مدير المكتب الدولي للأوزان ووحدات القياس، لموقع ساينس-أليرت: “حساب وحدات القياس بالاعتماد على ثوابت طبيعية يجعلها تتسم بالاستمرارية ويسمح باستخدامها عالميا”.

ويضيف: “ستفتح الوحدة الجديدة الطريق أمام تحسن صحة عمليات القياس وزيادة دقتها ومضاعفة القدرة على حساب الكميات سواء الكبيرة جدا أو الصغيرة جدا بشكل صحيح”.