شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» الإماراتية تكشف حقيقة سقوط طائرة في دبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سقوط طائرة في دبي، وأكدت أن هذه الأخبار مضللة وغير صحيحة جملة وتفصيلاً.
وقالت الهيئة، في بيان لها: إن ما تم تداوله بخصوص سقوط طائرة أمس الاثنين في دبي، غير صحيح، وعليه نهيب بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الطيران المدني الإماراتي في بيانها، إلى أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران.
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