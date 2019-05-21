التحالف العربي: تصعيد الحوثي للهجمات الإرهابية ضد المدنيين تهديد إقليمي ودولي

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، أن تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية للهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.

وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صحفي، عن أن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

وأشار المالكي إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.

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وحذر بأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين.

وأكد المالكي أنه سيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كل الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، فجر الإثنين، صاروخاً كان باتجاه مدينة الطائف بالقرب من مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

وتعترض قوات الدفاع الجوي السعودي العديد من الصواريخ التي تطلقها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية أكثر من 200 صاروخ، تسببت في استشهاد عشرات المدنيين وإصابة المئات.