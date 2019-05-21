القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، تحاول استهدف مكة المكرمة ومدينة جدة بصاروخين بالستيين، تنفيذا لأجندة إيران التخريبية التي تسعى لضرب الاستقرار في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ليلة النصف من رمضان إرهاب الحوثي يستهدف مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.