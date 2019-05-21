أعضاء الكونجرس يطالبون ترامب بتكثيف الضغط على إيران لوقف أنشطتها بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب مئات من أعضاء الكونجرس الأمريكي، الإثنين، الرئيس دونالد بتكثيف الضغط على إيران وروسيا فيما يتعلق بأنشطتهما في سوريا، وكذلك على مليشيا حزب الله اللبنانية.

كما أعرب الأعضاء عن قلقهم من استمرار الوجود الأمريكي في سوريا، قائلين إنهم "قلقون للغاية" من الجماعات الإرهابية الموجودة هناك.



ووقع نحو 400 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على خطاب إلى ترامب قائلين "في الوقت الذي يتعرض فيه بعض أقرب حلفائنا في المنطقة لتهديدات، تلعب قيادة الولايات المتحدة ودعمها دورا حاسما كعهدها".

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ويشعر كثيرون من أعضاء الكونجرس سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين بقلق عميق إزاء السياسة الأمريكية في سوريا منذ ديسمبر/ كانون الأول عندما فاجأ ترامب فريقه للأمن القومي وحلفاءه بقرار سحب جميع القوات الأمريكية، وقوامها 2000 جندي، من سوريا.





وتراجع ترامب في فبراير/ شباط عن قراره ووافق على الإبقاء على وجود أمريكي صغير لمواصلة الضغط على تنظيم داعش خلال مرحلة يرى الجيش الأمريكي أنها ستكون مرحلة استقرار حاسمة في سوريا.