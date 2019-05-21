مليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف قبلة المسلمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات الدفاع الجوي السعودية، تعترض صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة، في محاولة يائسة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف قبلة المسلمين.

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