أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق مقتل 11 إرهابيا والعثور على 13 وكرا و16 حزاما ناسفا وتدمير سيارتين مفخختين وثلاثة أنفاق، خلال عملية لقيادة عمليات صلاح الدين نفذتها قوة من الفرقة 14 والفرقة 20 ومديرية شرطة المحافظة وقيادة محور صلاح الدين، لفرض الأمن والاستقرار فيها.
وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية فى بيان صحفى، الاثنين، إن القوات عثرت على معملى تفخيخ و11 خزانا، منها 9 للماء و2 للوقود.
كما عثرت القوات العراقية على صفائح تدريع وأسلاك تفجير عدد واحد ورمانة يدوية ولوحات سيارة زراعية، عدد 2 ودراجة نارية، عدد 2 وطباخ غازى، شرائح ذاكرة (رام) عدد 2 بسعات مختلفة، وعدد 6 جليكان يحتوي مواد تفجير.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. مقتل 11 إرهابيا والعثور على 13 وكرا و16 حزاما ناسفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.