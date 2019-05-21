مصادر "الأخبار": كلام أبو شقرا عن انقطاع مادة البنزين كان مبالغاً فيه

أوضحت مصادر في إحدى أكبر شركات استيراد المشتقات النفطية في لبنان، ان "كلام عضو نقابة أصحاب الصهاريج فادي أبو شقرا عن احتمال انقطاع مادة البنزين كان مبالغاً فيه، لأن غالبية محطات الوقود لديها قدرة تخزينية لعدّة أيام. المحطات الكبيرة لديها قدرة تخزينية تتجاوز أسبوع، والمحطات الصغيرة لديها قدرة تخزينية تصل إلى 4 أيام، وبالتالي فإن هذه التحذيرات لا تقع في محلها".
وأشارت المصادر في حديث إلى "الأخبار" إلى أن مشكلة تسليم مادتي البنزين والمازوت لأصحاب المحطات تعود إلى أسابيع مضت بسبب عدم قدرة أصحاب المحطات على تسديد ثمن المحروقات بالدولار الأميركي وشحّ العملة الخضراء من المصارف والصرافين… ورغم أن شركات استيراد المحروقات وافقت على مضض على تسليم المحروقات مقابل تسديد ثمنها بالليرة اللبنانية، إلا أن أصحاب المحطات يتأخرون في التسديد، ما يؤخّر عملية تسليم البضائع.
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