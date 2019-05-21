مصادر "الأخبار": كلام أبو شقرا عن انقطاع مادة البنزين كان مبالغاً فيه

أوضحت مصادر في إحدى أكبر شركات استيراد المشتقات النفطية في ​لبنان​، ان "كلام عضو نقابة أصحاب ​الصهاريج​ ​فادي أبو شقرا​ عن احتمال انقطاع مادة ​البنزين​ كان مبالغاً فيه، لأن غالبية محطات ​الوقود​ لديها قدرة تخزينية لعدّة أيام. المحطات الكبيرة لديها قدرة تخزينية تتجاوز أسبوع، والمحطات الصغيرة لديها قدرة تخزينية تصل إلى 4 أيام، وبالتالي فإن هذه التحذيرات لا تقع في محلها".

وأشارت المصادر في حديث إلى "​الأخبار​" إلى أن مشكلة تسليم مادتي البنزين و​المازوت​ لأصحاب المحطات تعود إلى أسابيع مضت بسبب عدم قدرة أصحاب المحطات على تسديد ثمن ​المحروقات​ بالدولار الأميركي وشحّ العملة الخضراء من ​المصارف​ والصرافين… ورغم أن شركات استيراد المحروقات وافقت على مضض على تسليم المحروقات مقابل تسديد ثمنها ب​الليرة اللبنانية​، إلا أن أصحاب المحطات يتأخرون في التسديد، ما يؤخّر عملية تسليم البضائع.