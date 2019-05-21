النشرة: توقيف سوريَين ببلدة ابل السقي على خلفية إقامة غير قانونية

أفاد مراسل ​النشرة​ في منطقة ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​الجيش اللبناني​ في بلدة ابل السقي قضاء ​مرجعيون​ أوقفت كلّ من السوريين "أ.خ.ع" على خلفية إقامة منتهية الصلاحية و"م.خ.أ" من دون أوراق ثبوتية"، مشيرًا إلى أنه "تم تسليمهما الى مخابرات مرجعيون للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

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