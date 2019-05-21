مصادر الأخبار:تكليف فقيه برئاسة العمالي العام يأتي ردا على تصريح باسيل

أوضحت مصادر الاتحاد العمالي العام في حديث لـ"الأخبار ان "تكليف حسن فقيه بالقيام بأعمال رئيس الاتحاد إلى حين انتخاب رئيس جديد يأتي ردّاً على تصريح وزير الخارجية جبران باسيل عن الاتحاد العمالي العام على باب بكركي، إذ تحدّث عن مقاطعة الاتحاد حتى يضمن المعنيون حسن التمثيل، مشيراً إلى أن ما حصل "يجب أن يؤدي الى تصحيح الشراكة والتمثيل في البلد... ومن الطبيعي أن لا نعترف بالموقع حتى يتم تصحيح الوضع".
وتأتي استقالة بشارة الأسمر من رئاسة الاتحاد العمالي العام استجابة لمطلب رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي طلب إبلاغ الأسمر بوجوب الاستقالة أو الإقالة بعد الكلام الأخير الذي صدر عنه بحق البطريرك مار نصرالله بطرس صفير.
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