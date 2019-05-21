تحطم مقاتلة للبحرية الأميركية في ولاية كارولينا الشمالية

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية، تحطم مقاتلة من طراز "إيه في 8 هاير -2" تابعة لقوات مشاة البحرية الأميركية، بالقرب من مدينة هافلوك في ولاية كارولينا الشمالية.
ولفتت القيادة في بيان إلى ان "الطيار قفز بالمظلة بآمان، ونقل إلى مركز كارولينا الطبي الشرقي في مدينة نيو برن لإجراء المزيد من التحاليل، لا توجد حتى الآن تقارير بشأن وقوع إصابات بين المدنيين أو أضرار مادية على الأرض".
هذا وقد تم تطويق مكان الحادث، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن.
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