تحطم مقاتلة للبحرية الأميركية في ولاية كارولينا الشمالية

أعلنت ​القيادة​ العسكرية الأميركية، تحطم مقاتلة من طراز "إيه في 8 هاير -2" تابعة لقوات مشاة ​البحرية الأميركية​، بالقرب من مدينة هافلوك في ولاية ​كارولينا الشمالية​.

ولفتت القيادة في بيان إلى ان "الطيار قفز بالمظلة بآمان، ونقل إلى مركز كارولينا الطبي الشرقي في مدينة نيو برن لإجراء المزيد من التحاليل، لا توجد حتى الآن ​تقارير​ بشأن وقوع إصابات بين المدنيين أو أضرار مادية على الأرض".

هذا وقد تم تطويق مكان الحادث، ولم يتم الكشف عن أي ​تفاصيل​ أخرى حتى الآن.