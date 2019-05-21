شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى يفضح أردوغان: أعطى موافقته لتدريس المثلية بجامعات تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن رجب طيب أردوغان يسعى لإقناع المواطنين الأتراك بممارسة المثلية من خلال سماحه للجامعات التركية بتدريس المثلية لطلابها. وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": مصيبة جديدة تحل على المسلمين والأجيال القادمة، فأردوغان سيعطى الجامعات التركية الضوء الأخضر لتدريس المثلية لطلابها. Advertisements وتابع فهد ديباجى أن المسألة لم تعد قبولا للمثلية كما يحدث في الغرب وبعض دول العالم ، بل وصل في تركيا إلى محاولة إقناع الناس، فحكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام والطبيعة البشرية.



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