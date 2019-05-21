شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فرنسا تضيق الخناق على قطر وحليفتها الإخوان فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير لتلفزيون "مباشر قطر"، أنه مع مرور الوقت، تتكشف حقيقة نظام الحمدين الداعم للإرهاب ، فى كثير من الدول، حيث تتجه فرنسا خلال هذه الفترة الراهنة إلى تضييق الخناق على نظام تميم بن حمد ، وأدواته التي يستعملها في اختراق باريس، سواء كان من خلال الإخوان وانتشارهم في فرنسا، أو بعض الجمعيات التي تتخذ من العمل الخيري ستارًا لممارسة دورها المشبوه.

Advertisements

وأشار التقرير ، الى أن هذه الخطوات التي تتخذها فرنسا اليوم ضد الحمدين، بدأت من البرلمان، حيث وقع عشرات النواب البرلمانيين على رسالة تطالب فيها النائبة ليديا جيروس، الرئيس إيمانويل ماكرون ، بالتصدي إلى خطر تنظيم الحمدين وجماعات الإسلام السياسي ، التي يدعمها في باريس، من خلال إعلان الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وحل المنظمات المرتبطة بها مثل ائتلاف مسلمي فرنسا.