شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": نتلقى تقارير اللجان النوعية بشأن الموازنة العامة حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأسبوع الجارى يشهد آخر اجتماعات للجنة مع الوزارات الحكومية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، والتى عقدتها على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.

ولفت أن اللجنة ستبدأ بعد ذلك فى تجميع ملاحظات الوزارات الذين طالبوا بزيادات لهم خلال جلسات الاستماع لدراستها، كما ستتلقى فى الفترة من 23 لـ25 مايو كأقصى موعد تقارير اللجان لحسم الشكل النهائى لتوصيات اللجنة بمشروع الموازنة فى كافة القطاعات.

وشدد أن اللجنة لن تقبل باستلام تقارير من اللجان النوعية دون الموعد المحدد، ومن سيتقدم بعد ذلك لن تدرج ملاحظاته بشأن قطاعاته على قائمة الأولويات، موضحا أن اللجنة سوف تعقد بعد ذلك جلسة مع وزارتى المالية والتخطيط لدراسة مدى إمكانية الاستجابة للمطالبات التى جاءت من الوزارات.

وتابع قائلا: "على أن تتقدم اللجنة أول يونيو بالتقرير النهائى تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة".