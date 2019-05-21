5 أرقام هامة فى موازنة جهاز تنظيم الاتصالات للعام المالى الجديد..تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت اعتمادات موازنة جهاز تنظيم الاتصالات للعام المالى الجديد 2019/2020 بزيادة تفوق المليار جنيه، ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن موازنة جهاز تنظيم الاتصالات فى مصر: موازنة جهاز تنظيم الاتصالات للعام المالي 2019/2020 تقدر بــ 7 مليارات و251 مليونا . موازنة جهاز تنظيم الاتصالات للعام الحالى 2018/2019 تقدر بـ 6 مليارات و91 مليون جنيه و434 ألف . زادت موازنة جهاز تنظيم الاتصالات بنحو مليار و159 مليونا و566 ألف جنيه عن العام المالي الجارى . جملة اعتمادات الاستثمارات في العام المالي الجديد بلغت نحو 258 مليونا و500 ألف جنيه. جملة اعتمادات الاستثمارات فى العام الحالى تقدر بـ 223 مليونا و755 ألف جنيه في العام المالي الجارى 2018/2019.

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