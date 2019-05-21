شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: الإخوان فقدت كل أسلحتها التحريضية..والانشقاقات الداخلية ستقضى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصطفى، الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى، أن جماعة الإخوان الإرهابية أوشكت على الانتهاء بعدما فقدت كل اسلتحتها التحريضية ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الانشقاقات التى تشهدها الجماعة ستقضى على التنظيم تماما.

وقال "مصطفى ":"لم يعد فى جعبة أسلحة التنظيم الدولى للإخوان سوى الإحباط والتشيك بعد سقوط كامل أسلحتهم وأخيرها الشائعات، وكلما مضى عليهم وقتا ولم يتحقق ما يحلمون به أو يتمنوه كلما أزداد سعارهم بعد أن فقدوا كل شيء والآن أمنياتهم فشل الدول المصرية وقد استيأسوا ذلك بعد الوثبات التى قفزاتها مصر نحو الأمام".

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وأضاف :" حتى المجتمع الدولي والدول الكبرى التى كانت تدعم التنظيم وتعول عليهم كأداة فى تمزيق منطقة الشرق الأوسط حتى هؤلاء تخلوا عن الإخوان الآن بعدما خذلوهم فى كل مرة" مضيفًا :"وبدت تتصاعد انشقاقات داخلية فى الكهف المظلم بعدما بدءوا يغدرون بعضهم البعض للقذف من السفينة قبل الغرق، وقدت أتت هذه الأنباء من تركيا المعقل الأخير لهم والذى استشعروا فيه سقوط الحكم بلطجى اسطنبول اردوغان وبدأت الانهيارات داخل صفوفهم".