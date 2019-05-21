شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. نقابة الصحفيين تنظم حفل تأبين للصحفى الراحل ياسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين حفل تأبين للزميل الراحل ياسر ياسين، سكرتير تحرير جريدة "الأخبار المسائي"، فى تمام الساعة التاسعة، من مساء غدٍ الثلاثاء، بمشاركة أسرته ولفيف من الزملاء، وأسرة تحرير صحيفة "الأخبار المسائى".

وكان الراحل ياسر ياسين قد وافته المنية بعد صراع مع المرض، لعدة سنوات، لم يتوقف خلالها عن التفانى فى العمل، ولم تفارق وجهه الابتسامة، رغم الآلام.