شكرا لقرائتكم خبر عن أين أردوغان من الإسلام؟..تركيا فى المرتبة 95 للدول الأكثر تطبيقا لمبادىء الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان ،التابعة للمعارضة التركية، أن تصنيف تركيا يقع فى المرتبة رقم 95 ضمن قائمة الدول الأكثر تطبيقا للمبادىء والمعايير الإسلامية، وذلك طبقا لدراسة أجرتها جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستند شاهار أزادى رحمان وحسين عسكرى صاحبا الدراسة، إلى الآيات المتعلقة فى القرآن الكريم والسنة،فى أربعة اتجاهات هى الاقتصاد والحقوق وحقوق الانسان والحقوق السياسية والعلاقات الدولية، وجاءت نيوزيلاندا فى المركز الأول والسويد فى المركز الثانى وهولندا فى المركز الثالث ثم أيسلندا وسويسرا وإيرلندا والدنمارك وكندا وأستراليا والنرويج.

وجاءت تركيا في المركز الـ95 في التصنيف العام، وجاءت في المركز الـ70 في مؤشر الاقتصاد الإسلامي، والمركز الـ148 في مؤشر العلاقات الدولية بين 153 دولة، والمركز الـ100 في مؤشر حقوق الإنسان والحقوق السياسية.