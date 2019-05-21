شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. تشريعية النواب تناقش 3 قوانين تتعلق بالسلطة القضائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها، غدا الأربعاء، 3 مشروعات قوانين محالة من الحكومة إلى البرلمان بشأن تعديل قوانين تتعلق بالسلطة القضائية، اتساقا مع التعديلات الدستورية الأخيرة.
وتشمل مشروعات القوانين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة، وقانون هيئة النيابة الإدارية، قانون القضاء العسكرى، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة، ومشروع قانون بشأن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
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