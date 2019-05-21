"العربى لحقوق الإنسان" لـ"مجلس جنيف": انتهاكات العمالة المهاجرة منهج قطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان ، أن المجلس سيتقدم بتقرير للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف خلال الدورة المنعقدة حاليا، يتضمن تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام فى قطر وبشكل خاص عن العمالة المهاجرة.
وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له إن المجلس العربى لحقوق الإنسان سوف يرفع تقريره عن الظاهرة الثابتة والمستقرة والمتكررة بشأن العمالة المهاجرة فى قطر خلال استعراض حالة حقوق الإنسان بقطر فى الدورة المنعقدة حاليا بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، مضيفا أن الانتهاكات التى تمارسها قطر بشأن العمالة المهاجرة تمثل أعلى معدل انتهاكات.
وأشار عبد الجواد أحمد إلى أن تلك الانتهاكات التى تمارسها قطر تخالف كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق العمال والعمالة المهاجرة وخاصة الاتفاقية التى وقعت عليها قطر مع منظمة العمل الدولية والتى تلزمها بتوفير بيئة آمنة وصحية للعمال ، مضيفا أنها هى تلك التى لا تتوافر فى الواقع العملى.
واختتم عبد الجواد أحمد قائلا: "ارتفعت وتيرة تلك الانتهاكات وزادت فى ظل استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 ، وحذر المجلس العربى لحقوق الإنسان فى تقريره أن السكوت عن تلك الانتهاكات وعدم استعراضها واتخاذ موقف من المجلس الدولى لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الأممية من قطر سوف يؤدى إلى انتهاكات حقوق هؤلاء العمالة المهاجرة والتى قد تودى بحياتهم".
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