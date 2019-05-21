شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات : علاقات متميزة بين مصر والمغرب تربط بين الشعبين والدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن العلاقة بين مصر والمغرب متميزة تربط بين الشعبين والدولتين من منطلق إيمان كل منهما بوحدة الدم والتاريخ والثقافة والمستقبل والمصير،مضيفا أن التفاعل الثقافى بين مصر والمغرب منح العلاقات بينهما خصوصية لا مثيل لها.

وأضافت هيئة الاستعلامات فى كتابا أصدرته بعنوان " مصر و المملكة المغربية "، أنه على الصعيد السياسى جسدت السنوات الأخيرة إرادة الدولتين و القيادتين فى مصر والمغرب فى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما فى كافة المجالات خاصة وأن كلا من مصر والمغرب دولة ذات تأثير كبير على الأصعدة العربية والاسلامية و الاقليمية و الأفريقية .

ولفتت الى أن التنسيق والتشاور، والتعاون بينهما هو فى صالح الشعبين، والأمة العربية والإسلامية، وفى صالح الاستقرار فى حوض البحر المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط ،مشيرة الى أنه على الصعيد الاقتصادى، فإن التبادل التجارى بين البلدين يقترب من رقم مليار دولار سنويا و تتزايد الاستثمارات المتبادلة، وأن هناك آفاق لتطور أكبر فى هذا المجال.