شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دينية البرلمان": الأزهر والأوقاف يقومان بدور مهم فى مواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك دورًا كبيرًا يقوم به الأزهر الشريف والأوقاف في مواجهة الفكر المتطرف الذي يحاول الانتشار من خلال نشر الفتاوى والأفكار المنحرفة من خلال التواجد من علماء ومشايخ الأوقاف والأزهر بالمساجد، ومنع أي من شيوخ السلفية أو التيارات الإسلامية باعتلاء المنابر أو الدروس الدينية .
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أننا ندعم كل التوجهات والتحركات التي تقودها المؤسسات الدينية الرسمية في ذلك لمنع أي محاولات لنشر الفكر المتطرف في المجتمع، وكذلك تفعيل دورهم في حملات المنتشرة بالمحافظات، بالإضافة إلى عدم إعطاء غير المتخصصين في ذلك .
كانت هذه تفاصيل خبر أمين "دينية البرلمان": الأزهر والأوقاف يقومان بدور مهم فى مواجهة الفكر المتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.