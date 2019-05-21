شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دينية البرلمان": الأزهر والأوقاف يقومان بدور مهم فى مواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك دورًا كبيرًا يقوم به الأزهر الشريف والأوقاف في مواجهة الفكر المتطرف الذي يحاول الانتشار من خلال نشر الفتاوى والأفكار المنحرفة من خلال التواجد من علماء ومشايخ الأوقاف والأزهر بالمساجد، ومنع أي من شيوخ السلفية أو التيارات الإسلامية باعتلاء المنابر أو الدروس الدينية .

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أننا ندعم كل التوجهات والتحركات التي تقودها المؤسسات الدينية الرسمية في ذلك لمنع أي محاولات لنشر الفكر المتطرف في المجتمع، وكذلك تفعيل دورهم في حملات المنتشرة بالمحافظات، بالإضافة إلى عدم إعطاء غير المتخصصين في ذلك .