شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النادى: "المراقبة الجوية" جنود مجهولين فى حماية وسلامة حركة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم ضباط المراقبة الجوية، برئاسة كابتن أحمد عبدالفتاح، اليوم، الإثنين، حفل الإفطار السنوى، لضباط المراقبة الجوية، بحضور كبار المراقبين الجويين، وعدد من الضباط المحالين لسن التقاعد، وذلك بنادى الضباط الجويين .

وأشاد كابتن أحمد عبدالفتاح، رئيس نادى ضباط المراقبة الجوية، بالدور الذى يقوم به المراقبين الجويين فى حماية المجال الجوى المصرى، ووصفهم بالجنود المجهولة التى تحمل على عاتقها سلامة وأمن حركة الطيران فى المجال المصرى.

وحضر الإفطار السنوي، عدد كبير من مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، بينهم كابتن هيثم حسن، وكابتن رؤوف حلمي ناشد، وكابتن أحمد شادي، وكابتن يوسف الدسوقي، فضلا عن عدد من مجلس إدارة الشركة الوطنية للملاحة الجوية، وعدد كبير من ضباط المراقبة الجوية المحالين إلى سن التقاعد.