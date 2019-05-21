شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إسكان البرلمان" يطالب بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية، أمر ضرورى خاصة مع قرب تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية التى ستصدر قريبا.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حل مشاكل الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية على مستوى محافظات الجمهورية لابد أن يتم فى أسرع وقت خاصة وأن قانون التصالح نص على " عدم التصالح فى حال البناء خارج الأحوزة العمرانية واستثنى من تلك الحالات الكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان"، وهذا الأمر يتطلب سرعة اعتماد الأحوزة.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الأحوزة العمرانية المعمول بها معتمدة منذ عام 2008، ولم يتم تحديثها مما سبب معاناة لكل المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح سيساهم فى حل مشاكل الكثير من المواطنين المتعلقة بالثروة العقارية.