شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعضاء المنضميين بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتكون الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، من الأمين العام، والأمناء العامين المساعدين، بدولة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام، وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته.

كما يتكون المكتب الدائم بالاتحاد من أعضاء أصليون، و أعضاء منضمون، و يرصد ”الخليج 365”، الأعضاء المنضمون وهم : ناصر حمود الكريوين، الأمين العام للاتحاد، وعبد العظيم اسماعيل المغربى، ومجدى سخى، عضو مجلس نقابة المحامين المصريين، وخالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، وسيد عبد الغنى، الأمين العام المساعد، لاتحاد المحامين، ويحيى التونى، الأمين العام المساعد للاتحاد، ولمياء صبرى، من نقابة المحامين المصريين.

كما يضم الأعضاء المنضمون، كلا من دوخى محمد الحصبان من الكويت، وعلى عبد الله الأيوبى من البحرين، وشريف مصطفى الكوش، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعمران أحمد عمران الزاوى من سوريا، وماجد حنا ولسن من نقابة المحامين المصريين، وناصر كمال ناصر من الأردن، وعبد المعين غازى غازى، من بيروت، وعبد العزيز عبد الحميد جاويش من سوريا، وعبد الجواد أحمد عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب مصر،وعلى محمد الصغير من نقابة المحامين المصريين .

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