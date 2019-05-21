شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يكشف إعداد تغيرات جذرية علي قانون "التعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، إهتمام الوزارة بالتعليم الفني بشكل كبير، مشيراً الى أنه يتم التجهيز لإعداد مسودة قانون بتعديل قانون التعليم الحالي وإحداث تغيرات جذرية فيه ومنها ما يتعلق بالتعليم المزدوج.

وأضاف مجاهد، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة الدكتور سامى هاشم، لمناقشة موازنة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام المالى 2019/ 2020، إنه يتم في إطار تطوير التعليم الفني الإهتمام بمجالات جديدة مثل الطاقة الشمسية ومجال الصوب الزراعية والزراعات الحيوية، مشيراً إلي أن هناك شراكات أوروبية واسعة في هذا المجال.

وقال مجاهد، إن الوزارة قررت إدخال حصص إضافية في التعليم الفني لاسيما بعد شكوي رجال الصناعة من أن قدرات بعض طلاب التعليم الفني ضعيفة في القراءه والكتابة متابعاً : سياستنا في الوزارة أن نسمي الأمور بأسمائها ولا نخبي أي شيء، لكننا نعمل علي حلها علي الفور بعد قياس الخلل.

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وأضاف مجاهد، أن الاتحاد الأوربي حدد 8 مهارات أساسية من ضمنها اللغة الأم، مشيراً إلي أن هذه المشكلة موجودة بالفعل لكنها تتفاوت ما بين المحافظات وترتبط بشكل أساسي بالفقر وعدد أعضاء الأسرة ونسبة الأمية في المحافظة.