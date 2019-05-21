مساعد وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت تجاه وحدة وسلامة الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

قال السفير أبو بكر حفني محمود مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إن مصر لها موقف ثابت تجاه وحدة وسلامة واستقرار الأراضي الصومالية، ومواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين البلديّن في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساعد الوزير أمس الاثنين مع عبدالقادر شيخ إبراهيم وزير الدولة الصومالي لشؤون رئاسة الجمهورية؛ بحضور السفير الصومالي بالقاهرة ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون القرن الإفريقي.

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واستعرض الجانبان نتائج الزيارات المتعددة التي قامت بها وفود رسمية مصرية إلى مقديشيو وسبل البناء عليها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير الصومالي تقدير الصومال والشعب الصومالي للعلاقات المتميزة التي تربط الشعبيّن الشقيقيّن وتطلُّع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع مصر خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية إلى الصومال أوائل الشهر الجاري لدعم العلاقات المشتركة بين البلديّن.​