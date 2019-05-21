سفير الكاميرون: الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة لتنمية القارة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

قال محمدو لابرنج سفير الكاميرون في القاهرة، عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بمصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودًا كبيرة من أجل تحقيق التنمية في القارة السمراء.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير لابرنج مساء أمس الاثنين، خلال الاحتفال الذي أقامه بمقر إقامته بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني للكاميرون.

وأشاد السفير الكاميروني بما تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي من أجل وحدة القارة، مشيرا إلى المشروعات التى تشهدها أفريقيا خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى إنجاز اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري بفضل رؤية الرئيس السيسي.

ووصف العلاقات بين بلاده ومصر بأنها "ممتازة" على المستوى السياسي، معربا عن أمله في تعزيز التعاون الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن حضور الأصدقاء المصريين إلى جانب ممثلين عن الحكومة المصرية إنما يعكس اهتمام مصر بالعلاقات المتميزة بين الشعبين المصري والكاميروني والتزام الدبلوماسية المصرية بتعليمات الرئيس السيسي.

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وأشار السفير إلى أن بلاده معروفة بالسلام والاستقرار، إلا أن هناك بعض العناصر التي تستهدف وحدتها حاليًا وتنفذ أجندات خفية، ولكنها لن تحقق أهدافها.

وأكد السفير ماهر العدوي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية في كلمته على عمق العلاقات بين مصر ودول القارة الأفريقية بما في ذلك الكاميرون.

وقال العدوى إن الرئيس السيسي أعطى تعليمات لكافة أجهزة الدولة لدعم الروابط مع الدول الإفريقية الشقيقة، مشيرًا إلى الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس لعدد من الدول الإفريقية.

وأضاف أن الرئيس السيسى سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بجولة في شرق وجنوب أفريقيا وتشمل عددا من البلدان.

حضر الاحتفال - الذي بدأ بعزف السلامين الوطنىين لمصر والكاميرون - ممثلون عن عدد من الوزرات بالإضافة إلى سفراء الدول العربية والأفريقية والأوروبية ونخبة من الإعلاميين والصحفيين.​