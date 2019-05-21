أبل تفاجئ مستخدميها بألوان جديدة في هاتفها الجديد "آيفون إكس آر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت تقارير إخبارية عن مواصفات جديدة لهاتف شركة أبل الأمريكية، وهو النسخة الجديدة من هاتف "آيفون إكس آر".

ووفق ما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، هاتف "آيفون إكس آر" سيضم 3 مفاجآت غير مسبوقة، أبرزهم اعتماد "أبل" على ألوان جديدة، باللونين الأخضر والبنفسجي، بدلاً من خيارات الأبيض والأسود والأزرق والمرجاني والأحمر والأصفر.

أما المفاجأة الثانية، قررت "أبل" تطوير هاتف "آيفون إكس آر"، بحيث يأتي بإعدادات 3 كاميرات خلفية.

كما قررت الشركة الأمريكية عدم التخلي عن شاشة "إل سي دي"، التي أثبتت كفاءة كبيرة في الحفاظ على بطارية هواتف "آيفون"، وجودة كبيرة في التقاط الصور.