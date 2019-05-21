السيطرة على حريق هائل في المنطقة الصناعية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخارجة - (أ ش أ):
سيطرت قوات الحماية المدنية بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في كميات كبيرة من الخردة والمخلفات التابعة لأحد مصانع تدوير القمامة بالمدينة الصناعية في الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
وتلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة بنشوب حريق هائل بكميات كبيرة من الخردة والمخلفات التابعه لأحد مصانع تدوير القمامة بالمدينة الصناعية بمدينة الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومحاولة إخماده قبل امتداده إلى المصانع والورش المجاورة له.
وانتقل عدد من القيادات التنفيذية والأمنية لموقع الحريق، فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة الخارجة بالدفع بعدد من سيارات المياه للمشاركة في عملية إخماد الحريق وعمل ساتر للنيران.
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