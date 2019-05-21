"مصر للطيران": نقل 11620 معتمرًا فلسطينيًا على 48 رحلة إلى السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
نقلت شركة مصر للطيران، 11620 معتمرًا فلسطينيًا على 48 رحلة جوية إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
وسيرت الشركة، أمس، 4 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي مخصصة لمعتمري فلسطين، وذلك وفق لبروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس الماضي وحتى 5 يونيو المقبل.
ونسق مطار القاهرة الدولي مع شركة مصر للطيران؛ لتوفير فرق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات سفر ووصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات كبار السن منهم.
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