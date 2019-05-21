تحالف دعم الشرعية في اليمن: تصعيد المليشيا الحوثية على المدنيين تهديد إقليمي ودولي

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية، تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديد حقيقي للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.
وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وسيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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