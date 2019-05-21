كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: أكثر من نصف الشعب الإيراني يرزح تحت خط الفقر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتشير الإحصاءات الرسمية للفقر في إيران أنها أسوء بكثير من أي وقت مضى، فيما أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني، خلال تقريره الأخير، أن حسابات المركز لخط الفقر، عام 2017، لعائلة مكونة من أربعة أفراد في طهران، كان نحو مليونين و500 ألف تومان، ولكن بحلول شتاء العام الإيراني الماضي، كان من المتوقع أن یصل خط الفقر إلی نحو 3 ملايين و400 ألف تومان.
وأوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العديد من البيانات الصادرة، أن الفقر وجميع الكوارث الطاغية على المجتمع الإيراني، ناجمة عن حكم الملالي القروسطي، فيما أكدت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، أنّ نظام الملالي لا يريد ولا يقدر على معالجة أبسط القضايا المعيشية للمواطنين، مؤكدا أن الحل الوحيد هو إسقاط هذا النظام اللاإنساني برمته.