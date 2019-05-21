كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: القوات الإيرانية تقتل مواطناً في مدينة سرخه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إنّ القوات القمعية للملالي قامت بإطلاق النيران على أحد المواطنين في مدينة سرخة، أحد المدن الإيرانية.

وأوضحت أن المدينة شهدت مظاهرة عارمة، من قبل المواطنين، احتجاجاً على مقتل المواطن.

وأظهر أحد الفيديوهات، تلك الوقفات الاحتجاجية، حيث علّق البعض قائلا: "لماذا قتلتم أحد المواطنين؟ أي بلد هذا؟ لماذا قتلتم هذا الشاب؟ فرضتم أقصى ما يمكن من الضغط على المواطنين، دمرتم بلدنا لعنة الله عليكم".

