طنجة.. الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب طن من الحشيش

تمكنت عناصر الدرك الملكي، أمس الاثنين بطنجة، من توقيف سيارة على متنها طن من الحشيش.

ووفق مصادر إعلامية محلية، فإن شخصين كانا على متن سيارة من نوع مرسيديس 307، في طريقهم إلى مدينة طنجة، عندما أوقفتهم دورية للدرك الملكي على مستوى نقطة التفتيش الحد الغربية، مما جعلهم يلوذون بالفرار في اتجاه غابة مجاورة للطريق.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه تم جر السيارة نحو مقر القيادة الجهوية للدرك بطنجة قصد إجراء البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.