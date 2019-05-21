الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يفوز بولاية ثانية

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جاكرتا: فاز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بولاية ثانية بحصوله على 55,5 بالمئة من الأصوات مقابل 44,5 بالمئة لمنافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو، بحسب ما أعلنت صباح الثلاثاء لجنة الانتخابات في ثالث أكبر ديموقراطية في العالم.
وقال رئيس اللجنة عارف بوديمان خلال مؤتمر صحافي نقلت وقائعه مباشرة على الهواء وسائل الإعلام المحلية إنّ قرار إعلان فوز ويدودو "صدر في 21 مايو (...) ويسري فوراً".
وصدرت النتائج الرسمية للانتخابات قبل يوم من موعدها المقرر أصلاً.
واستبقت السلطات إعلان النتائج بنشر تعزيزات أمنية في العاصمة خشية تنظيم المعارضة تظاهرات احتجاجاً على فوز ويدودو الملقب بـ"جوكوي".
ومنذ الانتخابات التي جرت في 17 أبريل وناهزت نسبة المشاركة فيها 80% من أصل 190 مليون ناخب، لا ينفكّ مرشح المعارضة يتوعّد بتنظيم تظاهرات ضخمة احتجاجاً على ما يقول إنّه تزوير واسع النطاق اعترى الانتخابات.
وهدّد الجنرال المتقاعد بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات إذا ما فاز بها "جوكوي".
غير أن السلطات ناشدت أنصار المعارضة عدم التظاهر خشية "هجمات إرهابية" قد تنفّذها جماعات جهادية مستغلّة هذه الاحتجاجات.
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