نهاية مسلسل “صراع العروش” تتثير موجة انتقادات.. متتبعوه يرونها غير موفقة

لم ترق الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن والأخير للمسلسل العالمي الشهير صراع العروش “Game of Thrones”، التي عرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، الجمهور، ولقيت انتقادات كثيرة، إلى حد وصفها بالكارثية.

وانتقد رواد مواقع التواصل نهاية مسلسل “صراع العروش” التي عرضت على قناة “HBO” الأمريكية، بشكل كبير، ووجدوا أن نهايته أم تكن موفقة بتاتا، وهو النفس الرأي الذي عبرت تقارير إعلامية عالمية، إذ كتبت صحيفة “USA TO DAY”: الأمريكية: ” لم تكن نهاية المسلسل هي ما عرفه الجمهور عن صراع العروش منذ البداية، بل كان مبتذلا”.

ويرى منتقدون أن نهاية المسلسل يجب أن تكون جدية ومرضية إنطلاقا من حلقاته التي أسرت متابعيه على مدى سنوات من عرضه.

Advertisements

وانتقد المتتبعون التحول الذي طرأ فجأة على الأحداث منها، التوجه نحو الشر لدى شخصية دنيرس تارغارين، والتي استخدمت تنينها لتدمير عاصمة المملكة بعد استسلام أعدائها، ومقتل شخصية جون سنو على يد حبيبته تارغارين ، وإحراق تنينها للعرش الحديدي.

وفي نهاية المسلسل يقع الاختيار بشكل غير متوقع على شخصية براندون ستارك ليصبح ملكا، علما أنه أصيب بالشلل بعد سقوطه من برج عال في الحلقة الأولى من المسلسل التي عرضت في سنة 2011 ، في حين أن سقوطه أيقض لديه قوة خارقة تمكنه من رؤية الماضي واستشراف المستقبل.

يذكر أن مسلسل صراع العروش، يعتبر من بين أشهر السلسلات على مستوى العالم،وقد بلغت ميزانية إنتاج حلقة واحدة منه في موسمه الأخير إلى 15 مليون دولار.